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В Одессе два таксиста устроили рукопашные разборки: причина вас удивит

Автор: Людмила Жукова

В Одессе водители двух служб такси устроили драку из-за пассажира, которого они не поделили.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

Судя по ролику, мужчины устроили драку в рукопашном стиле. К счастью, серьезных травм никто не получил.

Также осталось неизвестным, кого же из водителей в конечном итоге выбрал пассажир.

"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в сообщении под видео.

В ролике можно увидеть, что вначале мужчины дрались руками, потом скатились на пол. Один начал душить другого.

В Одессе таксисты устроили жесткую драку

Как мы писали ранее, в Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира, сейчас скандал получил продолжение. Стороны конфликта озвучили свои версии произошедшего.

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