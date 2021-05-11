В Одессе два таксиста устроили рукопашные разборки: причина вас удивит

Судя по ролику, мужчины устроили драку в рукопашном стиле. К счастью, серьезных травм никто не получил.

Также осталось неизвестным, кого же из водителей в конечном итоге выбрал пассажир.

"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в сообщении под видео.

В ролике можно увидеть, что вначале мужчины дрались руками, потом скатились на пол. Один начал душить другого.

В Одессе таксисты устроили жесткую драку