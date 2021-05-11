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В Одесі два таксисти влаштували рукопашні розбірки: причина вас здивує

Новость на русском → Одеса, Вівторок 11 травня 2021 08:31
В Одесі два таксисти влаштували рукопашні розбірки: причина вас здивує В Одесі побилися таксисти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі водії двох служб таксі влаштували бійку через пасажира, якого вони не поділили.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

Судячи з ролика, чоловіки влаштували бійку в рукопашному стилі. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав.

Також залишилося невідомим, кого ж з водіїв зрештою вибрав пасажир.

"В Одесі двоє чоловіків не поділили клієнта і влаштували спаринг. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. А ось з ким поїхав пасажир - залишається загадкою", - сказано в повідомленні під відео.

У ролику можна побачити, що спочатку чоловіки билися руками, потім скотилися на підлогу. Один почав душити іншого.

В Одесі таксисти влаштували жорстку бійку

Як ми писали раніше, в Запоріжжі таксист Bolt відмовився везти темношкірого пасажира, зараз скандал отримав продовження. Сторони конфлікту озвучили свої версії події.

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