В Одесі два таксисти влаштували рукопашні розбірки: причина вас здивує
В Одесі водії двох служб таксі влаштували бійку через пасажира, якого вони не поділили.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Вартові Еспресо".
Судячи з ролика, чоловіки влаштували бійку в рукопашному стилі. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав.
Також залишилося невідомим, кого ж з водіїв зрештою вибрав пасажир.
"В Одесі двоє чоловіків не поділили клієнта і влаштували спаринг. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. А ось з ким поїхав пасажир - залишається загадкою", - сказано в повідомленні під відео.
У ролику можна побачити, що спочатку чоловіки билися руками, потім скотилися на підлогу. Один почав душити іншого.
В Одесі таксисти влаштували жорстку бійку
Як ми писали раніше, в Запоріжжі таксист Bolt відмовився везти темношкірого пасажира, зараз скандал отримав продовження. Сторони конфлікту озвучили свої версії події.