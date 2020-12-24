ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе девушка пырнула парнем ножом за просьбу позвонить

Одесса, Четверг 24 декабря 2020 08:32
В Одессе девушка пырнула парнем ножом за просьбу позвонить
В Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе на улице Дерибасовской 19-летняя девушка нанесла ножевые ранения мужчине, который попросил у нее мобильный телефон. После совершения правонарушения девушка спряталась у знакомых, а пострадавшему прохожие вызвали скорую помощь.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, к девушке на улице подошел 46-летний мужчина. Он дважды попросил у нее мобильный телефон, чтобы позвонить.

"Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения. Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение", - говорится в сообщении.

Она сбежала с места происшествия и спряталась у знакомых. Ее личность быстро была установлена, и полиция задержала нападавшую. Мужчине прохожие вызвали скорую помощь, и он был доставлен в медучреждение.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Если ее вина будет доказана, то ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

В Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон

Напомним, ранее мы писали о том, что майор, который пьяным сбил курсанток, отказался оплачивать пострадавшим лечение.

А также рассказывали о том, что в Киеве агрессивный пациент избил врачей скорой помощи, которые приехали по вызову.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь происшествиеножнападение

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь