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В Одесі дівчина штрикнула хлопцем ножем за прохання зателефонувати

Одеса, Четвер 24 грудня 2020 08:32
В Одесі дівчина штрикнула хлопцем ножем за прохання зателефонувати
В Одесі дівчина двічі вдарила ножем чоловіка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одесі на вулиці Дерибасівській 19-річна дівчина нанесла ножові поранення чоловікові, який попросив у неї мобільний телефон. Після скоєння правопорушення дівчина сховалася у знайомих, а потерпілому перехожі викликали швидку допомогу.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції в Одеській області, до дівчини на вулиці підійшов 46-річний чоловік. Він двічі попросив у неї мобільний телефон, щоб подзвонити.

"Одеські поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка на Дерибасівській завдала перехожому ножові поранення. Обурившись проханням незнайомця здійснити дзвінок з її телефону, зловмисниця спочатку відчитала 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж і вдарила його в груди, заподіявши проникливе поранення", - йдеться в повідомленні.

Вона втекла з місця події та сховалася у знайомих. Її особа швидко була встановлена, і поліція затримала нападницю. Чоловікові перехожі викликали швидку допомогу і він був доставлений у медичний заклад.

Дівчині повідомили про підозру у ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Якщо її провина буде доведена, то їй загрожує позбавлення волі строком від п'яти до восьми років.

В Одесі дівчина двічі вдарила ножем чоловіка, який попросив у неї телефон

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майор, який п'яним збив курсанток, відмовився оплачувати постраждалим лікування.

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