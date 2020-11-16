В Одессе дети поймали рыбу-дракона из Амазонки, которая стоит 2 тысячи (фото)

В Одессе дети выловили экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки. Этот хищник ценится среди аквариумистов. Речь идет про аровану серебристую, уверены специалисты.

Так, по сообщению Telegram-канала "Одесса INFO", необычный улов попался ребятам в Дюковском парке.

В Украине выловить аровану в водоемах невозможно, ведь ее выращивают лишь аквариумисты. Причем такая крупная особь стоит около 2 тысяч гривен. Уход за рыбой очень сложный - она требует разнообразного питания из живых червей, сверчков, моллюсков, кальмаров, креветок.

Гидробиолог Владимир Самайчук говорит, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.

Дети выловили экзотическую рыбу (фото: Telegram/"Одесса INFO")

Интересно, что арована выглядит сейчас так же, как миллионы лет назад в Юрский период. Особенно примечателен ее рот, который открывается на три части и очень похож на пещеру. Арована - ненасытный хищник, поэтому содержать ее нужно лишь с крупными рыбами.

Сейчас аровану серебристую считают главным символом по фен-шуй, и в Китае ее называют речным Драконом. И как следствие, в этой стране, это символ удачи в делах бизнеса.

Она примечательна еще и способностью прыгать. И чтобы в один момент раритетная рыба не оказалась на полу, аквариум плотно накрывают тяжелой крышкой.

Арована серебристая в аквариуме

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