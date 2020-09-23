В Одесі в аптеці жорстоко розправилися з дівчиною-фармацевтом: подробиці

Вбивство дівчини-фармацевта в Одесі (колаж: РБК-Україна)

В Одесі від рук вбивці загинула дівчина-фармацевт

В Одесі в цілодобовій аптеці жорстоко вбили дівчину-фармацевта. Її тіло знайшли вранці 23 вересня. Експертизою встановлено, що загинула вона від множинних ножових поранень.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції області, трагічний інцидент стався в ніч на середу на вулиці Академіка Корольова.

Правоохоронці зазначили, що "обстановка в аптеці не порушена". На місце викликали слідчо-оперативну групу, керівництво ГУНП.

В Одесі в аптеці сталося вбивство (фото: od.npu.gov.ua)

Поліцейським належить з'ясувати обставини події та працювати над встановленням особи підозрюваного та його затриманням.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - зазначили в правоохоронних органах.

В Одесі вбили фармацевта (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що з'ясувалися несподівані обставини загибелі двох пацієнтів з коронавірусом в лікарні Києва. Вони протягом двох днів вистрибнули з вікна. У поліції, крім самогубства, розглядають й інші версії події.

Також повідомлялося, що під Харковом підліток по-звірячому вбив 32-річного чоловіка, а в цей час друзі спостерігали за розправою.