В Одессе из-за аномальной зимы зацвел сад: фантастические фото

Зима в Украине в 2020 году с рекордным теплом провоцирует новые аномалии. Больше всего таких в южных областях, где в январе была даже двузначная плюсовая температура. В Ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова на улице цветут подснежники, розы, всходят крокусы, пишет "Думская".

Специалисты говорят, что хотя январские подснежники для Одессы - это норма, то крокусы проснулись раньше на 2-3 недели.

Подснежники в ботсаду Одессы (фото: dumskaya.net)

В Одессе всходят крокусы (фото: dumskaya.net)

Но аномальнее всего этой зимой ведут себя розы, которые должны были уйти в спячку в начале зимы. Растения не сбросили листья и продолжили цветение, растут новые листья и побеги.

В ботсаду розы не прекращали цвести (фото: dumskaya.net)

Сотрудники ботсада говорят, что такая аномалия не самым лучшим образом скажется на будущем растений. Розы потратят слишком много сил и в следующем году будут цвести плохо. К тому же плюсовые температуры "выгодны" разным болезням и вредителям растений.

А для некоторых растений в Одесском ботаническом саду зимнее цветение - это норма - это зимнецветущие кустарники калина душистая (Viburnum fragrans) и химонант скороспелый (Chimonanthus praecox).

Калина душистая в Одессе цветет зимой (фото: dumskaya.net)

Зимний химонант скороспелый (фото: dumskaya.net)