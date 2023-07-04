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В Одеському університеті внутрішніх справ презентували фотовиставку "Крізь об'єктив: портрети стійкості"

В Одеському університеті внутрішніх справ презентували фотовиставку "Крізь об'єктив: портрети стійкості" (фото: прес-службм)
Автор: Ілона Свиридова

Одеський державний університет внутрішніх справ за ініціативи та сприяння голови наглядової ради ОДУВС, народного депутата Олексія Леонова відкрив фотовиставку "Крізь об'єктив: портрети стійкості".

Про це повідомили організатори виставки.

"Експозиція розповідає про те, як змінилося життя університету в умовах війни. Основу виставки складають фото, надіслані із зони бойових дій, на яких наші герої — здобувачі вищої освіти ОДУВС та випускники вишу, які з початку збройної агресії російської федерації проти України, не вагаючись, стали на захист рідної країни. Також на виставці представлені фото представників підрозділів системи МВС, які в умовах війни продовжують гідно виконувати свої службові обов’язки" — повідомив ректор Одеського державного університету внутрішніх справ полковник поліції Дмитро Швець.

Так, наприклад, на одній і світлин можна побачити Петренко Валерія — у 20 років він пішов на строкову службу до ГУР, після того, як відслужив строкову, одразу ж пішов до лав "Азову". З травня 2022 року по травень 2023 року перебував у полоні. 60 світлин — 60 історій українського опору, відваги українських захисників та захисниць.

"Рішення стати до лав правоохоронних органів — свідомий вибір мужніх людей. Це вибір шляху, який вимагає від людини особливих якостей. Але сьогодні критерії відбору стали ще більш вимогливими. Серед випускників, серед курсантів ОДУВС є чимало справжніх героїв. Пліч-о-пліч побратими Сил Оборони та Національної поліції захищають рідну землю. Кожна світлина виставки "Крізь об'єктив: портрети стійкості" — це унікальна історія щоденного людського подвигу", — заявив голова Олексій Леонов.

Раніше ми писали про історію українки, яка стала першою у світі жінкою-офіцером.

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