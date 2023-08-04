На Одеському кінофестивалі покажуть фільм, створений у співпраці з музеєм "Голоси мирних"

Фільм було створено у співпраці з музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Одна з героїнь стрічки, Ліза, довірила свою історію музею, який і передав її команді фільму. Стрічку можна буде подивитися на ОМКФ у рамках блоку спеціальних показів під назвою "Так переможемо!".

"ДРАМ - дуже болюча сторінка війни. Росія скинула бомбу на Маріупольський драматичний театр, і багато людей загинуло. Весь світ знає про цю страшну трагедію, але ми знаємо дещо більше, і ви навіть не уявляєте, що ми збираємося вам розповісти", - йдеться про фільм на Facebook-сторінці Юліана Улибіна.

Odessa International Film Festival - головний фестиваль національного кіно України та одна з наймасштабніших глядацьких подій Східної Європи. Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова є партнером документальної секції Film Industry Office фестивалю.

Музей "Голоси мирних" збирає та зберігає історії мирних мешканців України про пережите під час війни. Зібрано вже понад 80 тисяч розповідей з перших вуст - це наймасштабніший у світі архів історій свідків війни Росії проти України.

Документальні фільми - ще один спосіб зафіксувати та розповісти світу про досвід українців. Це спільна місія, у рамках якої Музей активно підтримує документальне кіно в Україні та світі, проводить та підтримує тематичні заходи, надає історії, зібрані в його архіві, як основу для кіносюжетів.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.