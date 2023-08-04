На Одесском кинофестивале покажут фильм, созданный в сотрудничестве с музеем "Голоса мирных"

Фильм был создан в сотрудничестве с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Одна из героинь фильма, Лиза, доверила свою историю музею, который и передал ее команде фильма. Лента можно будет посмотреть на ОМКФ в рамках блока специальных показов под названием "Да победим!".

"ДРАМ - очень болезненная страница войны. Россия сбросила бомбу на Мариупольский драматический театр, и многие погибли. Весь мир знает об этой страшной трагедии, но мы знаем несколько больше, и вы даже не представляете, что мы собираемся вам рассказать", - говорится. о фильме на Facebook-странице Юлиана Улыбина.

Odessa International Film Festival – главный фестиваль национального кино Украины и одно из самых масштабных зрительских событий Восточной Европы. Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова является партнером документальной секции Film Industry Office фестиваля.

Музей "Голоса мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Собрано уже более 80 тысяч рассказов из первых уст – это самый масштабный в мире архив историй свидетелей войны России против Украины.

Документальные фильмы – еще один способ зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев. Это общая миссия, в рамках которой Музей активно поддерживает документальное кино в Украине и мире, проводит и поддерживает тематические мероприятия, дает истории, собранные в его архиве, как основу для киносюжетов.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.