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Одеський міжнародний кінофестиваль "переїхав": де і коли він відбудеться

Вівторок 19 грудня 2023 22:11
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Одеський міжнародний кінофестиваль "переїхав": де і коли він відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль (фото: instagram.com/odesa_film_festival)
Автор: Іванна Пашкевич

15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 12−20 липня 2024 року у Києві. Рішення про зміни місця проведення заходу пов’язане з постійними обстрілами російською армією міста Одеси.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Facebook-сторінку ОМКФ.

Деталі

У 2022 році конкурсні програми пройшли у рамках Варшавського міжнародного кінофестивалю.

У 2023-му фестиваль проводили у Чернівцях. В Одесі пройшли лише покази спеціальних програм.

Одеський міжнародний кінофестиваль &quot;переїхав&quot;: де і коли він відбудеться

Одеський міжнародний кінофестиваль (фото: instagram.com/odesa_film_festival)

"Минулий ОМКФ гостинно приймали Чернівці, які показали щире захоплення українською культурою та мистецтвом. Наступного року ми привеземо Одеський міжнародний кінофестиваль у Київ, де очікуємо не менш теплий прийом від столичних кіноманів і поціновувачів якісних глядацьких арт-фільмів", - передає слова генеральної директорки ОМКФ Анни Мачух Українська правда.

Команда Одеського кінофестивалю також відкрила прийом заявок на участь у конкурсних програмах: у Національній та Міжнародній європейській.

Одеський міжнародний кінофестиваль &quot;переїхав&quot;: де і коли він відбудеться

Відкрито заявку на Одеський міжнародний кінофестиваль (фото: facebook.com/odesaiff)

Він буде відкритий з 19 грудня 2023 року по 1 травня 2024 року.

Для того, щоб подати заявку, необхідно заповнити онлайн-форму, яка розміщена на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали.

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