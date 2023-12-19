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Одесский международный кинофестиваль "переехал": где и когда он состоится

Вторник 19 декабря 2023 22:11
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Одесский международный кинофестиваль "переехал": где и когда он состоится Одесский международный кинофестиваль (фото: instagram.com/odesa_film_festival)
Автор: Иванна Пашкевич

15-й Одесский международный кинофестиваль состоится 12-20 июля 2024 в Киеве. Решение об изменении места проведения мероприятия связано с постоянными обстрелами российской армией города Одессы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу ОМКФ.

Подробности

В 2022 году конкурсные программы прошли в рамках международного Варшавского кинофестиваля.

В 2023 году фестиваль проводили в Черновцах. В Одессе прошли только показы специальных программ.

Одесский международный кинофестиваль &quot;переехал&quot;: где и когда он состоится

Одесский международный кинофестиваль (фото: instagram.com/odesa_film_festival)

"Прошлый ОМКФ гостеприимно принимали Черновцы, которые показали искреннее восхищение украинской культурой и искусством. В следующем году мы привезем Одесский международный кинофестиваль в Киев, где ожидаем не менее теплый прием от столичных киноманов и ценителей качественных зрительских арт-фильмов", - передает слова генерального директора ОМКФ Анны Мачух Украинская правда.

Команда Одесского кинофестиваля также открыла прием заявок на участие в конкурсных программах: в Национальной и Международной европейской.

Одесский международный кинофестиваль &quot;переехал&quot;: где и когда он состоится

Открыты заявки на Одесский международный кинофестиваль (фото: facebook.com/odesaiff)

Он будет открыт с 19 декабря 2023 по 1 мая 2024 года.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля, и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы.

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