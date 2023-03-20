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В Одесі знову "какая разница": у місцевій пекарні відмовились обслуговувати клієнтку українською

В Одесі спалахнув новий мовний скандал (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Одесі розгорівся новий скандал в одній із місцевих пекарень. У закладі відвідувачку відмовились обслуговувати українською мовою, чим порушили мовний закон.

Про це повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул у себе на сторінці у Facebook.

Деталі нового мовного скандалу

В Одесі клієнтка зайшла у приміщення пекарні й хотіла зняти на відео те, що там грає російська музика. Така поведінка обурила працівницю закладу й та заборонила їй це фільмувати.

Між дівчатами виникла словесна перепалка. Клієнтка попросила обслуговувати її українською, адже в країні діє мовний закон, який зобов'язує надавати послуги клієнтам державною мовою.

Дівчина наголосила, що не розуміє, що їй говорить працівниця російською й повторно зробила зауваження про порушення мовного закону.

У свій захист та говорила, що живе у вільній країні і розмовляє зручною для неї мовою.

Порушницю змусили перепросити

"Сьогодні зранку товариш з Києва мені скинув відео конфлікту, я оперативно встановив заклад та завітав в гості. Після проведення бесіди щодо законодавства України, та коротенького уроку з української мови, продавчиня попросила вибачення та пообіцяла, що таке більше не повториться", - зазначив Ганул.

При цьому він наголосив, що у закладі все українською, вивіска, меню, реклама, а тепер і персонал.

"Люди мають зрозуміти, що українська мова - це атрибут держави на рівні з гербом та прапором. За ці символи люди віддають життя", - додав Дем'ян.

Також він прикріпив відео конфлікту та слова вибачення працівниці пекарні.

Під постом активіста у Facebook люди залишають обурливі коментарі. Дехто зазначає, що вибачення працівниці було скупим і нещирим.

"Нехай розуміють що більше "какая разніцца" і "я буду гаваріть как хачу" не проходить. Треба мати повагу до своєї країни і хоча б на роботі спілкуватися державною. Людей навіть війна нічому не вчить, на жаль", - написала одна із користувачок Facebook.

Раніше ми ділились деталями мовного скандалу в Києві, у який потрапила учасниця програми "Від пацанки до панянки".

Читайте також про те, що у Києві назріває скандал через директрису, яка має російський паспорт.

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