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В Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інциденту

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Одеса, П'ятниця 03 березня 2023 11:33
В Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інциденту Дівчина спіймала злодія в Одесі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі смілива дівчина сама спіймала злочинця. Вона стала свідком крадіжки і не змогла залишитись осторонь.

Про це повідомили на сторінці поліції Одеської області в Facebook.

Що сталось

Інцидент стався на вулиці генерала Бочарова. Жінка побачила, як чоловік вкрав з кишені пенсіонера мобільний телефон. Скориставшись безпорадністю дідуся, зловмисник почав тікати.

В Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інцидентуВ Одесі чоловік вкрав у дідуся телефон (facebook.com/odesapolice)

Дівчина побігла за злодієм

Тендітна, але дуже смілива дівчина побігла за злочинцем. Вона наздогнала та затримала чоловіка й одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці вмить прибули на місце події, де жінка передала їм затриманого.

Щоб з’ясувати всі обставини події, на місце викликали слідчих. У поліції подякували сміливій громадянці за небайдужість.

В Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інцидентуВ Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інциденту

В Одесі дівчина затримала крадія (facebook.com/odesapolice)

Раніше ми повідомляли, що під Києвом продавчиня самотужки прогнала злодія з магазину.

Також ми писали, що під Львовом героїчні жінки самотужки затримали грабіжника-рецидивіста.

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Одеса злодій телефон полиция