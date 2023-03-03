В Одесі смілива дівчина наздогнала нахабного злодія: деталі інциденту
В Одесі смілива дівчина сама спіймала злочинця. Вона стала свідком крадіжки і не змогла залишитись осторонь.
Про це повідомили на сторінці поліції Одеської області в Facebook.
Що сталось
Інцидент стався на вулиці генерала Бочарова. Жінка побачила, як чоловік вкрав з кишені пенсіонера мобільний телефон. Скориставшись безпорадністю дідуся, зловмисник почав тікати.
В Одесі чоловік вкрав у дідуся телефон (facebook.com/odesapolice)
Дівчина побігла за злодієм
Тендітна, але дуже смілива дівчина побігла за злочинцем. Вона наздогнала та затримала чоловіка й одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці вмить прибули на місце події, де жінка передала їм затриманого.
Щоб з’ясувати всі обставини події, на місце викликали слідчих. У поліції подякували сміливій громадянці за небайдужість.
В Одесі дівчина затримала крадія (facebook.com/odesapolice)
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