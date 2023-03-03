В Одессе смелая девушка догнала наглого вора: детали инцидента
В Одессе смелая девушка сама поймала преступника. Она стала свидетелем кражи и не смогла остаться в стороне.
Об этом сообщили на странице полиции Одесской области в Facebook.
Что случилось
Инцидент произошел на улице генерала Бочарова. Женщина увидела, как мужчина украл из кармана пенсионера мобильный телефон. Воспользовавшись беспомощностью дедушки, злоумышленник начал убегать.
В Одессе мужчина украл у дедушки телефон (facebook.com/odesapolice)
Девушка побежала за вором
Хрупкая, но очень смелая девушка побежала за преступником. Она догнала и задержала мужчину и сразу позвонила в полицию. Правоохранители моментально прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.
Чтобы узнать все обстоятельства происшествия, на место вызвали следователей. В полиции поблагодарили смелую гражданку за неравнодушие.
В Одессе девушка задержала вора (facebook.com/odesapolice)
Ранее мы сообщали, что под Киевом продавщица самостоятельно прогнала вора из магазина.
Также мы писали, что во Львове героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста.