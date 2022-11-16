В Одесі розгоріся мовний скандал: "перша би скакала на коліна до російського солдата" (відео)

Що спровокувало скандал?

Місцеві активісти розклеювали наліпки на зовнішню рекламу, яка порушує ст. 28 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Конфлікт виник із невідомою жінкою біля магазину "Домик мастера", вивіска якого власне порушує закон, оскільки назва написана російською.

Прихильниця російської мови в агресивній формі почала виганяти активістів, забирати телефон й стверджувати, що згаданого закону щодо використання державної мови не існує.

"Одеса завжди була і буде російськомовним містом", - заявила жінка.

Тоді кричала, що її 21-літній син воює за Україну у тому числі й за її російськомовне місто.

Цікаво, що спершу вона заявила, що вона у цьому магазині лише гостя, пізніше - прибиральниця і не несе відповідальність за вивіску.

У результаті активісти викликали поліцію і як тільки та приїхала, прихильниця російської мови закрилась у магазині. На вимогу поліцейського двері не відчинила.

Поки у цій організації вивіски та рекламу не змінили - вони досі російською. А працівники запевняють, що не знають тієї жінки.

Реакція соцмереж

Користувачі Facebook емоційно відреагували на дану ситуацію. Ми зібрали найцікавіші коментарі під відео: