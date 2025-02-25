ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова

Вівторок 25 лютого 2025 15:17
UA EN RU
В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: В Одесі переселенці пільгових категорій з Волноваського району отримують допомогу від фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

До Одеси через бойові дії евакуювалося чимало людей. У хабі для переселенців з Волноваського району "Пліч-о-пліч" тривають видачі допомоги від Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Її можуть отримати ВПО пільгових категорій, які зареєстровані у цьому хабі. А саме:

  • пенсіонери,
  • люди з інвалідністю,
  • родини з дітьми під опікою,
  • матері-одиначки,
  • багатодітні сім'ї,
  • малозабезпечені родини.

У складі кожного продуктового набору: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Рінат Ахметов Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО