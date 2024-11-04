В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують проднабори від Фонду Ахметова

"З Фондом Ріната Ахметова ми співпрацюємо не вперше. Велика подяка за допомогу — не тільки від Бахмутської міської ради та осередку підтримки бахмутян, а від усіх переселенців. Це дуже необхідно", - говорить Роман, волонтер, очільник осередку підтримки бахмутян в Одесі.

У складі кожного набору продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.