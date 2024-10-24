ua en ru
Чт, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова

Четвер 24 жовтня 2024 18:21
UA EN RU
В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: в Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, які евакуювалися з Бахмутщини до Одеси, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Видачі здійснюються у хабі "З Бахмутом у серці", що працює в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного набору харчові продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Бахмут
NEWS
Заміна Су-24? Експерт назвав основну мету передачі Україні Mirage 2000-5F
Заміна Су-24? Експерт назвав основну мету передачі Україні Mirage 2000-5F