Фото: в Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для людей, які евакуювалися з Бахмутщини до Одеси, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Видачі здійснюються у хабі "З Бахмутом у серці", що працює в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.