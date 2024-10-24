В Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова
Фото: в Одесі переселенці з Бахмутської громади отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Для людей, які евакуювалися з Бахмутщини до Одеси, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Видачі здійснюються у хабі "З Бахмутом у серці", що працює в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
У складі кожного набору харчові продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.