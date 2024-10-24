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В Одессе переселенцы из Бахмутской громады получают помощь от Фонда Ахметова

Четверг 24 октября 2024 18:21
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В Одессе переселенцы из Бахмутской громады получают помощь от Фонда Ахметова Фото: в Одессе переселенцы из Бахмутской общины получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Для людей, эвакуировавшихся из Бахмутщины в Одессу, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Выдачи производятся в хабе "С Бахмутом в сердце", работающем в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого набора пищевые продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов Бахмут
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