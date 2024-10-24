В Одессе переселенцы из Бахмутской громады получают помощь от Фонда Ахметова

Фото: в Одессе переселенцы из Бахмутской общины получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для людей, эвакуировавшихся из Бахмутщины в Одессу, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Выдачи производятся в хабе "С Бахмутом в сердце", работающем в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.