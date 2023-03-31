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В Одесі грабіжник обчистив садочок, доки вихователі з дітьми були в укритті: що йому загрожує

Фото: поліцейські в Одесі затримали грабіжника дитячого садка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі зловмисник обікрав дитячий садочок, в який проник під час повітряної тривоги, коли вихователі разом із малечею перебували в укритті.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Злодій прихопив ноутбук і музичну колонку з кабінету, після чого спробував винести "здобич" із дошкільного навчального закладу - проте втекти йому не вдалося.

Так, зловмисника з награбованим помітив у дворі один із працівників дитсадка, який звернувся до правоохоронців, і невдовзі злочинця впіймали.

"Персонал закладу негайно сповістив про підозрілого чоловіка правоохоронців, які і затримали його. В якості речових доказів поліцейські вилучили викрадене майно", - передали в поліції.

Злочинцем виявився 31-річний житель Полтавської області. Одеські слідчі вже повідомили йому про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.

"Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зокрема, поєднану із проникненням у приміщення", - зазначили правоохоронці.

Таким чином, тепер фігуранту загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше в березні в Одесі смілива дівчина помітила, як чоловік обікрав пенсіонера, та сама наздогнала злочинця.

Нагадаємо також, що днями в Києві поліція викрила групу шахраїв, які викрадали гроші під час "обміну валют" за допомогою дрона.

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