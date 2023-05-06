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В Одессе мужчина сорвал флаг Украины с дома: причина просто шокирует

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Одесса, Суббота 06 мая 2023 10:30
В Одессе мужчина сорвал флаг Украины с дома: причина просто шокирует В Одессе мужчина сорвал флаг Украины (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе мужчина сорвал с фасада дома флаг Украины. Сделал он это на виду у местных жителей.

Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области.

Детали инцидента

Событие произошло на улице Серова, а злоумышленник - житель этого дома.

Правоохранители во время мониторинга интернет-сети обнаружили видео, на котором зафиксировано, как мужчина срывает флаг с фасада многоквартирного дома.

Поэтому полицейские решили наведаться к нему "в гости".

Причина поступка

По словам мужчины, флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения.

Он якобы не раз просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам.

По факту надругательства над государственным флагом открыто производство (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Продолжается следствие.

На самом же видео видно, что мужчина не снимает флаг, а силой срывает. Поведение мужчины шокировало местных жителей.

Ранее мы сообщали, что в Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом.

Также мы писали, что в Люботине мужчина надругался над могилами украинских защитников.

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