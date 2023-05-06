В Одессе мужчина сорвал флаг Украины с дома: причина просто шокирует
В Одессе мужчина сорвал с фасада дома флаг Украины. Сделал он это на виду у местных жителей.
Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области.
Детали инцидента
Событие произошло на улице Серова, а злоумышленник - житель этого дома.
Правоохранители во время мониторинга интернет-сети обнаружили видео, на котором зафиксировано, как мужчина срывает флаг с фасада многоквартирного дома.
Поэтому полицейские решили наведаться к нему "в гости".
Причина поступка
По словам мужчины, флаг, установленный соседями, заслонял объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения.
Он якобы не раз просил снять его, а потом разозлился и сделал это сам.
По факту надругательства над государственным флагом открыто производство (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины). Продолжается следствие.
На самом же видео видно, что мужчина не снимает флаг, а силой срывает. Поведение мужчины шокировало местных жителей.
Ранее мы сообщали, что в Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом.
Также мы писали, что в Люботине мужчина надругался над могилами украинских защитников.