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На Одещині рятувальники потужно знешкодили протикорабельну міну (відео)

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Четвер 15 грудня 2022 13:18
На Одещині рятувальники потужно знешкодили протикорабельну міну (відео) Працівники ДСНС розміновують територію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Одеському регіоні в гирлі Дунаю виявили самопливну протикорабельну міну. Для того, щоб від неї ніхто не постраждав, вибухівку знешкодили.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі.

Як нейтралізували міну

У гирлі річки Дунаю в Одеській області морські прикордонники виявили протикорабельну міну, яка дрейфувала на поверхні води. Вони не допустили її зіткнення з іншими плавальними засобами.

"Чергову морську міну штормове Чорне море винесло цього разу в гирло Дунаю. Морські прикордонники організували спостереження, не допускаючи наближення населення до небезпечного району", - написав Назаров.

Після цього до справи взялися служби розміновування. Рятувальники ДСНС знешкодили міну у віддаленому місці та показали відео, як це відбувається.

Відомо, що внаслідок обстрілів росіян у Чорному морі загинуло багато дельфінів. Тварини просто викидаються на берег.

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