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В Одесской области спасатели мощно обезвредили противокорабельную мину (видео)

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Четверг 15 декабря 2022 13:18
В Одесской области спасатели мощно обезвредили противокорабельную мину (видео) Сотрудники ГСЧС разминируют территорию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Одесском регионе в устье Дуная обнаружили самотечную противокорабельную мину. Для того чтобы от нее никто не пострадал, взрывчатку обезвредили.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

Как нейтрализовали мину

В устье реки Дуная в Одесской области морские пограничники обнаружили противокорабельную мину, дрейфующую на поверхности воды. Они не допустили столкновения с другими плавательными средствами.

"Очередную морскую мину штормовое Черное море вынесло в этот раз в устье Дуная. Морские пограничники организовали наблюдение, не допуская приближения населения к опасному району", - написал Назаров.

После этого за дело взялись службы разминирования. Спасатели ГСЧС обезвредили мину в отдаленном месте и показали видео, как это происходит.

Известно, что в результате обстрелов россиян в Черном море погибло много дельфинов. Животные просто выбрасываются на берег.

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