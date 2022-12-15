В Одесской области спасатели мощно обезвредили противокорабельную мину (видео)
В Одесском регионе в устье Дуная обнаружили самотечную противокорабельную мину. Для того чтобы от нее никто не пострадал, взрывчатку обезвредили.
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.
Как нейтрализовали мину
В устье реки Дуная в Одесской области морские пограничники обнаружили противокорабельную мину, дрейфующую на поверхности воды. Они не допустили столкновения с другими плавательными средствами.
"Очередную морскую мину штормовое Черное море вынесло в этот раз в устье Дуная. Морские пограничники организовали наблюдение, не допуская приближения населения к опасному району", - написал Назаров.
После этого за дело взялись службы разминирования. Спасатели ГСЧС обезвредили мину в отдаленном месте и показали видео, как это происходит.
Известно, что в результате обстрелов россиян в Черном море погибло много дельфинов. Животные просто выбрасываются на берег.
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