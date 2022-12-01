Займає перше місце: лікарі назвали найнебезпечніший фуфломіцин для дітей

Чому Актовегін небезпечний

На сьогодні ці ліки відсутні у базах даних NICE (Великобританія) та National Cuideline Clearinghouse (США). Також препарати крові тварин можуть бути небезпечні та містити смертельні віруси та мікроорганізми.

Які ще препарати лідирують серед фуфломіцинів

Також одними з лідерів продажів є ноотропи та нейропротектори. (Нейротропін, Фенібут, Церебролізин, Дельталіцин). Наразі відсутні клінічні протоколи, де рекомендується їхнє застосування.

Дієтичні добавки

Дієтичні добавки призначені не для профілактики або лікування захворювань, а для того, щоб людина отримувала необхідну кількість поживних речовин, коли вона не може себе ними забезпечити з харчового раціону.

Виявляється, не все так просто, БАДи не проходять жодних досліджень та суворого лабораторного контролю і можуть мати у своєму складі абсолютно будь-що, в т.ч. гормони, стимулятори тощо. За це, по суті, не передбачено жодної відповідальності.

Тому в жодному протоколі немає рекомендацій приймати біологічно активні добавки.

Очевидно, якщо людина не отримує необхідної кількості вітамінів, у неї виникнуть захворювання, тому можна говорити про профілактику дефіцитних станів.

Пам'ятайте, що тільки лікар за допомогою аналізів може підтвердити у вас дефіцит вітамінів.