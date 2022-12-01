Возглавляет первое место: врачи назвали опаснейший фуфломицин для детей

Почему Актовегин опасен

На сегодняшний день этот препарат отсутствует в базах данных NICE (Великобритания) и National Cuideline Clearinghouse (США). Также препараты крови животных могут быть опасны и содержать смертельные вирусы и микроорганизмы.

Какие еще препараты лидируют среди фуфломицинов

Также одними из лидеров продаж являются ноотропы и нейропротекторы. (Нейротропин, Фенибут, Церебролизин, Дельталицин). На сегодняшний день отсутствуют клинические протоколы, где рекомендуется их применение.

Диетические добавки

Диетические добавки предназначены не для профилактики или лечения заболеваний, а для того чтобы человек получал необходимое количество питательных веществ, когда он не может себя ими обеспечить из пищевого рациона.

Оказывается, не все так просто, БАДы не проходят никаких исследований и строгого лабораторного контроля и могут иметь в своем составе абсолютно что угодно, в т.ч. гормоны, стимуляторы и т.п. За это, по сути, не предусмотрена никакая ответственность.

Поэтому ни в одном протоколе нет рекомендаций принимать биологически активные добавки.

Очевидно, если человек не получает необходимое количество витаминов, у него возникнут заболевания, поэтому можно говорить о профилактике дефицитных состояний.

Помните, что только врач с помощи анализов может подтвердить у вас дефицит витаминов.