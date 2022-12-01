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Возглавляет первое место: врачи назвали опаснейший фуфломицин для детей

Актовегин - является "фуфломицином" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы тратят большое количество денег на препараты, которые абсолютно не работают. Среди них - Актовегин. Это лекарство с действующим веществом депротеинизированный гемодиреват из крови телят.

Почему это лекарство опасно, рассказала врач Катерина Климович на Facebook.

Почему Актовегин опасен

На сегодняшний день этот препарат отсутствует в базах данных NICE (Великобритания) и National Cuideline Clearinghouse (США). Также препараты крови животных могут быть опасны и содержать смертельные вирусы и микроорганизмы.

Какие еще препараты лидируют среди фуфломицинов

Также одними из лидеров продаж являются ноотропы и нейропротекторы. (Нейротропин, Фенибут, Церебролизин, Дельталицин). На сегодняшний день отсутствуют клинические протоколы, где рекомендуется их применение.

Диетические добавки

Диетические добавки предназначены не для профилактики или лечения заболеваний, а для того чтобы человек получал необходимое количество питательных веществ, когда он не может себя ими обеспечить из пищевого рациона.

Оказывается, не все так просто, БАДы не проходят никаких исследований и строгого лабораторного контроля и могут иметь в своем составе абсолютно что угодно, в т.ч. гормоны, стимуляторы и т.п. За это, по сути, не предусмотрена никакая ответственность.

Поэтому ни в одном протоколе нет рекомендаций принимать биологически активные добавки.

Очевидно, если человек не получает необходимое количество витаминов, у него возникнут заболевания, поэтому можно говорить о профилактике дефицитных состояний.

Помните, что только врач с помощи анализов может подтвердить у вас дефицит витаминов.

Читайте также, список фуфломицинов, которые "пачками" продают в аптеках.

Ранее мы писали также о лекарствах от давления, которые вообще не работают.

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