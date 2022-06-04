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Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюанси

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Субота 04 червня 2022 12:31
Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюанси Очищення шкіри (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Очищення - важливий етап догляду за шкірою обличчя, але досить часто жінки зізнаються, що для очищення шкіри вони використовують лише воду, а інколи ще гірше - звичайне або рідке мило. Так робити не можна, якщо хочете мати здорову та красиву шкіру.

Дерматолог-косметолог Наталія Попова перелічила в Instagram важливі правила очищення шкіри.

Як правильно очищувати шкіру:

  • обов‘язково перед вмиванням потрібно мити руки, щоб не розносити бактерії по обличчю;
  • вода для вмивання має бути теплою (занадто холодна чи гаряча вода може викликати роздратування, почервоніння, сухість шкіри та інше);
  • вмиватися потрібно 2 р/д:
  • вранці - очищаємо шкіру від надлишку шкірного сала, яке з‘явилося за ніч та готуємо її до денного догляду;
  • ввечері - важливо очистити шкіру від макіяжу, відмерших клітин та пилу, щоб підготувати її до сну;
  • засіб повинен бути підібраний згідно вашого типу шкіри, щоб не нашкодити їй
  • ретельно змийте очищуючий засіб, щоб на шкірі не було залишків ПАРів;
  • витираємо обличчя одноразовим паперовим рушником;

Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюансиОчищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюансиІлюстративне фото (instagram.com/dr.nataliia_popova)

Раніше ми писали, які прості лайфхаки від дерматологів допоможуть впоратися з сухістю ліктів.

Також були названі 5 помилок у догляді за шкірою, через які можуть виникати зморшки.

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