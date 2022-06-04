Очищайте шкіру правильно: косметолог вказала на важливі нюанси

Очищення - важливий етап догляду за шкірою обличчя, але досить часто жінки зізнаються, що для очищення шкіри вони використовують лише воду, а інколи ще гірше - звичайне або рідке мило. Так робити не можна, якщо хочете мати здорову та красиву шкіру.