Остапчук та його молода дружина чекають на дитину (відіео)

Український теле- і радіоведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною Полтавською чекають на дитину. Про це подружжя записало щемке і тепле відео, яким поділилися в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільну публікацію Остапчуків в Instagram.
У відео, яке опублікувало подружжя, Володимир вдягнутий в білий спортивний костюм вільного крою, в той час, як його дружина - в білий бодісьют з шортами, які підкреслюють лінії її фігури.
Ці кадри подружжя підписало "Baby Ostapchuk is coming".
Коментатори тішаться за пару, бажаючи майбутнім батькам здоров'я і чудових моментів в новому етапі родинного життя:
Крім цього, відзначають, що вагітність майже ніяк не змінила Катерину - попри появу характерного при вагітності животика, її фігура залишається стрункою та витонченою.
Для українського шоумена це третя дитина. Двоє дітей - донька Емілія та син Еван - були народжені в шлюбі з Оленою Войченко, з якою ведучий розійшовся у 2020 році. Дітей від другого шлюбу, з Христиною Горняк, Остапчук не має.
З журналісткою Катериною, яка молодша за Володимира на 15 років, шоумен розпочав стосунки невдовзі після швидкого розриву з другою дружиною.
Втім, як вважає блогер-пліткар Богдан Беспалов, своєю вагітністю Катерина ніби-то намагається врятувати заплутані стосунки, в яких настала криза.
А для ведучого, на думку пліткаря, третя дитина може бути способом "не потрапити під призов".
До речі, раніше ми повідомляли про те, що Остапчук потрапив у скандал через ТЦК.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram-сторінки Катерини Полтавської та Володимира Остапчука, Telegram-канал Богдана Беспалова "BespaLOVmedia".