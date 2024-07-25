Остапчук и его молодая жена ждут ребенка (видео)

Как выглядит Катерина Полтавская сейчас

В видео, опубликованном супругами, Владимир одет в белый спортивный костюм свободного кроя, в то время, как его жена - в белый бодисьют с шортами, подчеркивающими линии ее фигуры.

Эти кадры супруги подписали "Baby Ostapchuk is coming".

Как реагирует сеть

Комментаторы радуются за пару, желая будущим родителям здоровья и отличных моментов в новом этапе семейной жизни:

"Класс, поздравляю! Это чудо, пусть эти все моменты доставляют удовольствие"

"Такое счастье! Рада за вашу семью!"

"Очень нежно и чувственно рассказали, счастлива за вас, поздравляю!"

"Поздравляю! Легкой беременности тебе! Теперь понятно, зачем Вова так окна натирал".

Кроме этого, отмечают, что беременность почти никак не изменила Екатерину - несмотря на появление характерного при беременности животика, ее фигура остается стройной и утонченной.

"Аж мурашки побежали! Какая вы хрупкая и нежная, поздравляем вашу семью"

"Вау, Катя так прекрасна!"

"Ну вы прекрасны! Искренние поздравления!".

Что известно о личной жизни пары

Для украинского шоумена это третий ребенок. Двое детей - дочь Эмилия и сын Эван - были рождены в браке с Еленой Войченко, с которой ведущий разошелся в 2020 году. Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, у Остапчука нет.

С журналисткой Екатериной, которая младше Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.

Впрочем, как считает блогер-сплетник Богдан Беспалов своей беременностью Екатерина якобы пытается спасти запутанные отношения, в которых наступил кризис.

А для ведущего, по мнению сплетника, третий ребенок может быть способом "не попасть под призыв".