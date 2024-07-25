RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Остапчук и его молодая жена ждут ребенка (видео)

Владимир и Екатерина Остапчук ждут ребенка (фото с Instagram-страницы vova_ostapchuk)
Автор: Людмила Рябухіна

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской ждут ребенка. Об этом супруги записали щемящее и теплое видео, которым поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на общую публикацию Остапчуков в Instagram.

Как выглядит Катерина Полтавская сейчас

В видео, опубликованном супругами, Владимир одет в белый спортивный костюм свободного кроя, в то время, как его жена - в белый бодисьют с шортами, подчеркивающими линии ее фигуры.

Эти кадры супруги подписали "Baby Ostapchuk is coming".

 

 

Как реагирует сеть

Комментаторы радуются за пару, желая будущим родителям здоровья и отличных моментов в новом этапе семейной жизни:

  • "Класс, поздравляю! Это чудо, пусть эти все моменты доставляют удовольствие"
  • "Такое счастье! Рада за вашу семью!"
  • "Очень нежно и чувственно рассказали, счастлива за вас, поздравляю!"
  • "Поздравляю! Легкой беременности тебе! Теперь понятно, зачем Вова так окна натирал".

Кроме этого, отмечают, что беременность почти никак не изменила Екатерину - несмотря на появление характерного при беременности животика, ее фигура остается стройной и утонченной.

  • "Аж мурашки побежали! Какая вы хрупкая и нежная, поздравляем вашу семью"
  • "Вау, Катя так прекрасна!"
  • "Ну вы прекрасны! Искренние поздравления!".

Что известно о личной жизни пары

Для украинского шоумена это третий ребенок. Двое детей - дочь Эмилия и сын Эван - были рождены в браке с Еленой Войченко, с которой ведущий разошелся в 2020 году. Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, у Остапчука нет.

С журналисткой Екатериной, которая младше Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.

Впрочем, как считает блогер-сплетник Богдан Беспалов своей беременностью Екатерина якобы пытается спасти запутанные отношения, в которых наступил кризис.

А для ведущего, по мнению сплетника, третий ребенок может быть способом "не попасть под призыв".

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Остапчук попал в скандал из-за ТЦК.

Читайте также про скандал Екатерины Полтавской с работницей МОН.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука, Telegram-канал Богдана Беспалова "BespaLOVmedia".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ОстапчукШоу-бизнес