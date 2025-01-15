Очі, які бачать все: як вівці уникають небезпеки

Тваринний світ неабияк вражає розмаїттям форм зіниць. Наприклад, зіниці котів подібні до вертикальних щілин. Це ідеальний механізм для хижаків, які полюють з засідок.

Водночас у хижаків високого зросту, зокрема у людей, зіниці мають круглу форму. Така сформована еволюцією будова ока допомагала краще вистежувати здобич.

Вівці ж належать жуйних ссавців, як і олені та антилопи. Ця група характеризується любов'ю до пережовування жуйки, тобто, багаторазового пережовування трави.

Ще одна спільна риса овець, оленів і антилоп полягає в тому, що їм іноді доводиться тікати, коли хижак наближається до місця розташування отари. І саме тут в пригоді стають їхні горизонтальні зіниці.

Горизонтальні зіниці здебільшого притаманні тваринам, які були здобиччю для інших видів. До того ж очі цих тварини, як правило, майже завжди розташовані з боків голови, а не на лобі, як у людей і тварин-хижаків.

Те, що очі овець знаходяться збоку голови, дозволяє їм бачити майже на 360 градусів навколо себе. Проте це не єдина перевага кучерявих травоїдних.

Очі овець допомагають їм бачити на 360 градусів (фото: Freepik)

За словами головного дослідника Марті Бенкса з лабораторії візуального сприйняття простору Каліфорнійського університету в Берклі, форма зіниці також має неабияке значення.

Подовжена прямокутна зіниця сприяє панорамному зору - вона пропускає більше світла. Тому, наприклад, лівим оком тварина може бачити речі зліва позаду себе.

А завдяки довшій зіниці більша кількість світла потрапляє в тому напрямку, покращуючи гостроту зору.

Прямокутні зіниці овець покращують зір тварини (фото: Freepik)

Звужена по вертикалі зіниця створює ефект загострення горизонтальних контурів, які тварина може бачити. Це допомагає вівці своєчасно піднятися з землі у разі відпочинку і втекти від хижака.

Втім, хоча горизонтальні зіниці притаманні здебільшого травоїдним тваринам, не лише вони мають таку будову ока. Мангуст, який є хижаком, дещо порушує закономірність будови ока - його зіниці більше схожі на овечі.