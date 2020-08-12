Очевидица протестов в Беларуси рассказала про ад на улицах: твари избивают своих же граждан

Женщина из Беларуси рассказала о событиях в стране. Как известно, в стране продолжаются массовые протесты против результатов президентских выборов, в которых победил Александр Лукашенко.

Как рассказала на своей странице в Facebook Лилия Ахремчик, в стране глушат интернет, люди заходят с телефонов через VPN. По ее словам, на улицах Беларуси происходит ад и массовое беззаконие и насилие.

"Люди выходят по всей Беларуси, во всех городах и городках. Люди выходят на совершенно мирные протесты, в шортах и сланцах, а их забрасывают светошумовыми гранатами, стреляют резиновыми пулями с какой-то адской начинкой, которая разрывает тело, а взрывы гранат калечат людей. Они пускают слезоточивый газ, есть случаи, что эти капсулы попадали в квартиры. Заливают из водометов", - сообщила женщина.

ОМОН применяет жесткую силу против своих же граждан. По словам Лилии, страшно описать то, что происходит. Силовики избивают женщин и подростков.

"Люди просто стоят, хлопают и скандируют "Жыве Беларусь". А потом налетают омоновцы. Как эти твари избивают своих же сограждан! Люди, это так страшно!!!! В них нет ни капли жалости, ничего человеческого, это фашизм чистой воды. Они нападают впятером-вшестером на человека и калечат его. Мы плачем сутками, а вечером выходим. Пока удается от ОМОНа убежать, Бог милует. Они избивают женщин, не глядя на возраст, они бьют в кровь подростков, ломают кости", - описывает ситуацию Лилия.

Женщина просит всех распространять информацию и делиться ею.

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