Очевидец взрывов в Кабуле рассказал про ад в аэропорту: я видел конец света своими глазами

Мужчина рассказал, что он со многими другими людьми пытался сесть на самолет в аэропорту Кабула, который прислали для эвакуации противников Талибана.

Бывший сотрудник службы США сообщил, что он простоял в очереди около ворот аэропорта около 10 часов. В 17.00 прогремел первый, мощный взрыв.

"Словно кто-то вырывал землю из-под моих ног; на мгновение мне показалось, что у меня разорваны барабанные перепонки, и я потерял слух", - рассказал мужчина.

По его словам, увиденное повергало в шок, ведь в воздух от взрыва поднялось огромное количество тел.

"Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты ... в воздух. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва. Невозможно увидеть конец света в этой жизни, но сегодня я видел конец света, я был свидетелем его собственными глазами", - добавил очевидец.

Injured people arrive at a hospital in Kabul after suspected suicide bombers struck the crowded gates of the airport with at least two explosions, causing a bloodbath among desperate civilians hoping to flee. Read more: https://t.co/ICXcBNXDq0 Asvaka News pic.twitter.com/fzwvna48hE