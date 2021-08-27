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Очевидец взрывов в Кабуле рассказал про ад в аэропорту: я видел конец света своими глазами

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Кабул, Пятница 27 августа 2021 09:10
Очевидец взрывов в Кабуле рассказал про ад в аэропорту: я видел конец света своими глазами Фото: В Кабуле прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В аэропорту Кабула прогремели несколько взрывов 26 августа. В результате терактов убиты 90 человек, а 150 получили ранения.

Один из очевидцев происходящего - бывший сотрудник 8 группы по развитию со специальной иммиграционной визой в США рассказал, что видел конец света, передает Reuters.

Мужчина рассказал, что он со многими другими людьми пытался сесть на самолет в аэропорту Кабула, который прислали для эвакуации противников Талибана.

Бывший сотрудник службы США сообщил, что он простоял в очереди около ворот аэропорта около 10 часов. В 17.00 прогремел первый, мощный взрыв.

"Словно кто-то вырывал землю из-под моих ног; на мгновение мне показалось, что у меня разорваны барабанные перепонки, и я потерял слух", - рассказал мужчина.

По его словам, увиденное повергало в шок, ведь в воздух от взрыва поднялось огромное количество тел.

"Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты ... в воздух. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва. Невозможно увидеть конец света в этой жизни, но сегодня я видел конец света, я был свидетелем его собственными глазами", - добавил очевидец.

Напомним, во время одного из взрывов погибли 11 морских пехотинцев США и один военный медик. Еще 15 американских военных получили ранения различной тяжести.

Напомним, США не изменили планы вывести войска из Афганистана к 31 августа после терактов.

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