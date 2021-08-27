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Очевидець вибухів у Кабулі розповів про пекло в аеропорту: я бачив кінець світу своїми очима

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Кабул, П'ятниця 27 серпня 2021 09:10
Очевидець вибухів у Кабулі розповів про пекло в аеропорту: я бачив кінець світу своїми очима Фото: У Кабулі прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В аеропорту Кабула прогриміли кілька вибухів 26 серпня. В результаті терактів вбито 90 осіб, а 150 отримали поранення.

Один з очевидців того, що відбувається - колишній співробітник 8 групи з розвитку зі спеціальною імміграційною візою в США розповів, що бачив кінець світу, передає Reuters.

Чоловік розповів, що він з багатьма іншими людьми намагався сісти на літак в аеропорту Кабула, який надіслали для евакуації противників Талібану.

Колишній співробітник служби США повідомив, що він простояв у черзі біля воріт аеропорту близько 10 годин. О 17.00 пролунав перший, потужний вибух.

"Немов хтось виривав землю з-під моїх ніг; на мить мені здалося, що у мене розірвані барабанні перетинки, і я втратив слух", - розповів чоловік.

За його словами, побачене шокувало, адже в повітря від вибуху піднялася величезна кількість тіл.

"Я бачив тіла і частини тіл, що летять в повітрі, як торнадо, що забирає пластикові пакети ... в повітря. Я бачив тіла, частини тіл, літніх і поранених чоловіків, жінок і дітей, розкиданих на місці вибуху. Неможливо побачити кінець світу в цьому житті, але сьогодні я бачив кінець світу, я був свідком його на власні очі", - додав очевидець.

Нагадаємо, під час одного з вибухів загинули 11 морських піхотинців США і один військовий медик. Ще 15 американських військових отримали поранення різної тяжкості.

Нагадавши, США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів.

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