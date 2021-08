Очевидець вибухів у Кабулі розповів про пекло в аеропорту: я бачив кінець світу своїми очима

Чоловік розповів, що він з багатьма іншими людьми намагався сісти на літак в аеропорту Кабула, який надіслали для евакуації противників Талібану.

Колишній співробітник служби США повідомив, що він простояв у черзі біля воріт аеропорту близько 10 годин. О 17.00 пролунав перший, потужний вибух.

"Немов хтось виривав землю з-під моїх ніг; на мить мені здалося, що у мене розірвані барабанні перетинки, і я втратив слух", - розповів чоловік.

За його словами, побачене шокувало, адже в повітря від вибуху піднялася величезна кількість тіл.

"Я бачив тіла і частини тіл, що летять в повітрі, як торнадо, що забирає пластикові пакети ... в повітря. Я бачив тіла, частини тіл, літніх і поранених чоловіків, жінок і дітей, розкиданих на місці вибуху. Неможливо побачити кінець світу в цьому житті, але сьогодні я бачив кінець світу, я був свідком його на власні очі", - додав очевидець.

Injured people arrive at a hospital in Kabul after suspected suicide bombers struck the crowded gates of the airport with at least two explosions, causing a bloodbath among desperate civilians hoping to flee. Read more: https://t.co/ICXcBNXDq0 Asvaka News pic.twitter.com/fzwvna48hE