ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Очередное отравление школьниц: в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе

Новина українською → Умань, Среда 17 февраля 2021 21:20
Очередное отравление школьниц: в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе В Умани школьницы отравились таблетками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

После вчерашнего трагического инцидента в Боярке, где две ученицы лицей наглотались таблеток, что закончилось гибелью одной семиклассницы и госпитализацией второй, стало известно об отравлении этим же препаратом школьниц в Умани.

Об этом 17 февраля передает издание "Про все".

Две восьмиклассницы в среду приняли по 10 таблеток в помещении школы, после чего попали в больницу.

По словам пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОБ Ирнины Назарок, школьниц доставили в больницу в карете "скорой" с подозрением на отравление "Дротаверином".

Отметим, что этот препарат является аналогом препарата "НО-ШПА" и отпускается в аптеках без рецепта.

Сообщается, что девочки-подростки находятся под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, в настоящее время не известно.

Так, школьницы не признаются, участвовали ли они в каком-либо опасном эксперименте, как это было в случае с лицеистками в Боярке, которые наглотались таблеток в рамках смертельного челленджа в сети.

Полиция Умани устанавливает обстоятельства инцидента.

"Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции города, правоохранители опрашивают свидетелей.

Напомним, что аналогичные таблетки привели к смерти 13-летней девочки в Боярке под Киевом - лицеистка скончалась в результате остановки сердца вследствие резкого падения артериального давления. 16 февраля две семиклассницы выпили по 40 таблеток этого препарата, насмотревшись видео в социальной сети TikTok.

Полиция после ЧП в Боярке возбудила дело по доведению до самоубийства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь отравление госпитализация Умань инцидент школьницы таблетки
LITE
На Украину обрушится новая порция холода: синоптик сообщила, где ударят морозы
На Украину обрушится новая порция холода: синоптик сообщила, где ударят морозы