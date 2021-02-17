Чергове отруєння школярок: в Умані восьмикласниці наковталися таблеток в школі
Після вчорашнього трагічного інциденту в Боярці, де дві учениці ліцею наковталися таблеток, що закінчилося загибеллю однієї семикласниці та госпіталізацією другої, стало відомо про отруєння цим же препаратом школярок в Умані.
Про це 17 лютого передає видання "Про все".
Дві восьмикласниці у середу прийняли по 10 таблеток у приміщенні школи, після чого потрапили в лікарню.
За словами прес-секретарки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірнини Назарок, школярок доставили в лікарню в кареті "швидкої" з підозрою на отруєння "Дротаверином".
Зазначимо, що цей препарат є аналогом препарату "НО-ШПА" і відпускається в аптеках без рецепта.
Повідомляється, що дівчатка-підлітки перебувають під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, наразі не відомо.
Так, школярки не зізнаються, чи брали вони участь в якомусь небезпечному експерименті, як це було у випадку з ліцеїстками в Боярці, які наковталися пігулок в рамках смертельного челленджу в мережі.
Поліція Умані встановлює обставини інциденту.
"Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", - розповіла прес-секретарка поліції Черкаської області Зоя Вовк.
На місці події працювала слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції міста, правоохоронці опитують свідків.
Нагадаємо, що аналогічні таблетки призвели до смерті 13-річної дівчинки в Боярці під Києвом - ліцеїстка померла в результаті зупинки серця внаслідок різкого падіння артеріального тиску. 16 лютого дві семикласниці випили по 40 таблеток цього препарату, надивившись відео в соціальній мережі TikTok.
Поліція після НП в Боярці порушила справу по доведенню до самогубства.