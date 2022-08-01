"Очень тяжело": Лобода рассказала, вернется ли в Москву и что говорит своим детям

Светлана Лобода рассказала, что после 24 февраля она не понимала, как жить дальше. Она приняла решение вывезти всю свою семью и команду из России. Сейчас она туда возвращаться не планирует.
О своих планах рассказала в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.
"Я против кровопролития и убийств, я против войны. Я считаю, что люди, которые так поступают - это нелюди", - заявила журналисту певица.
Исполнительница рассказала, что ранее она работала по всему миру, и в России тоже, но сейчас Украина живет в аду, поэтому о гастролях в РФ не может быть и речи.
Недавно певица была в родном Ирпене, она увидела все ужасы войны своими глазами.
Для дочки звезды Евангелины переезд из Москвы был непростым, ведь там остались ее друзья. Тильда еще маленькая и не понимает, почему в ее жизни произошли такие перемены.
"Я очень много с ней об этом разговаривала. Показывала видео и фотографии, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", – прокомментировала Светлана.
Также певица рассказала о благотворительности и о том, что она вывезла из Украины около 100 семей за границу.
"Пока власть будет так себя вести, пока она будет убивать, будет истреблять наш народ, я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", - рассказала артистка.
Как мы ранее писали, Лобода впервые показала, что оккупанты сделали с домами ее семьи в Ирпене.
Также мы писали, что певица придумала, как еще помочь украинцам во время войны.