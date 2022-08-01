"Очень тяжело": Лобода рассказала, вернется ли в Москву и что говорит своим детям

Позиция певицы

"Я против кровопролития и убийств, я против войны. Я считаю, что люди, которые так поступают - это нелюди", - заявила журналисту певица.

Исполнительница рассказала, что ранее она работала по всему миру, и в России тоже, но сейчас Украина живет в аду, поэтому о гастролях в РФ не может быть и речи.

Недавно певица была в родном Ирпене, она увидела все ужасы войны своими глазами.

Как дался переезд дочери Лободы

Для дочки звезды Евангелины переезд из Москвы был непростым, ведь там остались ее друзья. Тильда еще маленькая и не понимает, почему в ее жизни произошли такие перемены.

"Я очень много с ней об этом разговаривала. Показывала видео и фотографии, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", – прокомментировала Светлана.

Также певица рассказала о благотворительности и о том, что она вывезла из Украины около 100 семей за границу.

Вернется ли Лобода в Россию?

"Пока власть будет так себя вести, пока она будет убивать, будет истреблять наш народ, я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", - рассказала артистка.