"Дуже важко": Лобода розповіла, чи повернеться до Москви і що говорить своїм дітям

Позиція співачки

"Я проти кровопролиття і вбивств, я проти війни. Я вважаю, що люди, які так чинять - це нелюди", - заявила журналісту співачка.

Виконавиця розповіла, що раніше вона працювала по всьому світу, і в Росії теж, але зараз Україна живе в пеклі, тому про гастролі в РФ не може бути й мови.

Нещодавно співачка була в рідному Ірпені, вона побачила всі жахи війни своїми очима.

Як дався переїзд дочки Лободи

Для доньки зірки Євангеліни переїзд з Москви був непростим, адже там залишилися її друзі. Тільда ще маленька і не розуміє, чому в її житті відбулися такі зміни.

"Я дуже багато з нею про це розмовляла. Показувала відео і фотографії, пояснювала, чому ми не можемо залишитися. Вона мене чує, розуміє і підтримує, але їй дуже важко. Вона каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями". Але я кажу, що так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо і не повернемося", – прокоментувала Світлана.

Також співачка розповіла про благодійність і про те, що вона вивезла з України близько 100 сімей за кордон.

Чи повернеться Лобода в Росію?

"Поки влада буде так себе вести, поки вона буде вбивати, буде винищувати наш народ, Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися в Москву і жити в Росії. Це виключено", - розповіла артистка.