Обыски у Антина Мухарского: появилось заявление МВД (видео)

Антин Мухарский 13 декабря заявил об обысках в его квартире. Шоумен, музыкант и волонтер связал происходящее с расследованием убийства Павла Шеремета, в котором подозревают добровольцев и волонтеров.

Напомним, в квартиру Мухарского ранним утром ворвались люди в бронежилетах и масках. Они выломали двери, забрали из квартиры компьютерную технику и телефоны.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в эфире канала "Прямой" прокомментировал ситуацию с обысками у Мухарского. Он не подтвердил и не опровергнул прямую причастность шоумена к делу Шеремета.

Шевченко заявил, что по делу проводилось и будет проводится много следственных действий, в том числе и обысков.

"У нас только допрошенных 3700 человек, а может быть еще больше. Поэтому я бы просил не воспринимать любые следственные действия как некий приговор", - заявил представитель МВД.

Он утверждает, что следствие имеет полное право проводить любые действия, санкционированные судом. И обыск в доме какого-либо человека - не может считаться приговором тем, кто там находится.

"Это свидетельствует только о том, что следствие хочет в этом месте найти определенные сведения, которые, по мнению следствия, имеют существенное значение для него", - отметил Шевченко.

Обыски у Мухарского и связь с расследованием убийства Шеремета (видео: YouTube/Прямий)

Напомним, в МВД объявили о раскрытии убийства украинского, российского и белорусского журналиста Павла Шеремета, которое произошло 20 июля 2016 года. Шеремет погиб во время взрыва автомобиля.

Правоохранители заявили о причастности пяти добровольцев, медиков и волонтеров - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, Инны и Владислава Грищенко. Дугарь, которую следствие назвало "разведчицей", отправили под домашний арест, Антоненко и Кузьменко, якобы "закладчики взрывчатки", были отправлены под стражу на 60 дней.