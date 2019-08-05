Обязательно сюда вернусь: MARUV восхитилась красотой России

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

MARUV публично восхитилась, как красива природа в Российской Федерации

MARUV - скандальная украинская певица, которая одержала победу в Национальном отборе на Евровидении, но так и не представила наше государство на европейском конкурсе, восторгается красотой России. Туда эпатажная певица ездит с удовольствием давать концерты. Так и в этот раз, исполнительница посетила РФ с выступлением и отправилась петь в Алтайский край.

Оттуда она опубликовала фотографии, который разместила в Stories в Instagram.

Артистка выразила надежду, что еще раз вернется сюда в качестве туристки, а не с концертом.

"Как же тут красиво",- описала свои эмоции певица.

Скриншот (instagram.com/maruvofficial)

"Обязательно сюда вернусь, как турист", - пишет артистка.

Скриншот (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV поделилась результатами горячего фотосета в купальнике. Певица отдохнула с мужем в живописной Албании.

Кстати, MARUV в образе сексапильной полицейскойсоблазнила эпатажным фотосетом. Она позировала вместе со своим герлз-балетом.