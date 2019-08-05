Обов'язково сюди повернусь: MARUV захопилася красою Росії

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

MARUV публічно захопилася, як красива природа в Російській Федерації

MARUV - скандальна українська співачка, яка отримала перемогу у Національному відборі на Євробачення, але так і не представила нашу державу на європейському конкурсі, захоплюється красою Росії. Туди епатажна співачка їздить із задоволенням давати концерти. Так і в цей раз, виконавиця відвідала РФ з виступом і вирушила співати в Алтайський край.

Звідти вона опублікувала фотографії, який розмістила в Stories в Instagram.

Артистка висловила надію, що ще раз повернеться сюди як туристки, а не з концертом.

"Як же тут красиво",- описала свої емоції співачка.

Скріншот (instagram.com/maruvofficial)

"Обов'язково сюди повернусь, як турист", - пише артистка.

Скріншот (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV поділилася результатами гарячого фотосету в купальнику. Співачка відпочила з чоловіком в мальовничій Албанії.

До речі, MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.