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Обязательно повторим: сильное фото "Мрии" над Ирпенем за несколько дней до войны

Фото: Мрия Ан-225 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В сети вспомнили историческое фото, сделанное при полете наше "Мрии" Ан-225 над Ирпенем. Теперь самый большой в мире грузовой самолет разрушен, как и город Ирпень. Но мы все обязательно отстроим после нашей победы!

Смотрите ниже в материале Styler тот самый снимок.

"Историческое фото за несколько дней до войны: Ирпень и Антонов 225 "Мрия". Жаль, что повторить такой же снимок в ближайшем будущем не получится. Война отбросит прогресс назад на десятилетия", - подписали фото в Facebook dtp.kiev.ua.

Пользователи сети в комментариях пишут, что "Мрия" - станет символом нашего непобедимого духа:

  • "Мрію" треба першим ділом відбудувати. Це буде символом.
  • Ми все відремонтуємо, та побудуємо заново! Головне зберегти життя людей!
  • Щоб був ще крутіше!
  • У нас обов'язково буде нова "Мрія"!

Напомним, что 27 февраля оккупанты уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия", который находился на аэродроме в Гостомеле.

Восстановление самолета будет стоить более трех миллиардов долларов и пяти лет. Но Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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Мрия