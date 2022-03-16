Обязательно повторим: сильное фото "Мрии" над Ирпенем за несколько дней до войны

В сети вспомнили историческое фото, сделанное при полете наше "Мрии" Ан-225 над Ирпенем. Теперь самый большой в мире грузовой самолет разрушен, как и город Ирпень. Но мы все обязательно отстроим после нашей победы!

Смотрите ниже в материале Styler тот самый снимок.

Пользователи сети в комментариях пишут, что "Мрия" - станет символом нашего непобедимого духа:

"Историческое фото за несколько дней до войны: Ирпень и Антонов 225 "Мрия". Жаль, что повторить такой же снимок в ближайшем будущем не получится. Война отбросит прогресс назад на десятилетия", - подписали фото в Facebook dtp.kiev.ua.

Напомним, что 27 февраля оккупанты уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия", который находился на аэродроме в Гостомеле.

Восстановление самолета будет стоить более трех миллиардов долларов и пяти лет. Но Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

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