Объявлено штормовое предупреждение: как спастись, если попали в грозу

В Украине предупредили об ухудшении погодных условий и объявили штормовое предупреждение в эти выходные.

Спасатели со ссылкой на данные Укргидрометцентра также рассказали, что в воскресенье, 12 июля, в западных областях ожидаются грозовые дожди и ливни. Об этом сегодня передали в ГСЧС на странице в Facebook.

I уровень опасности - желтый - намечается на субботу. 11 июля в большинстве западных областей днем будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду.

II уровень опасности - оранжевый - ждут в воскресенье. 12 июля прогнозируют значительные грозовые дожди, а в Карпатах и на Закарпатье ливни.

Как во время грозы уберечься от молний

Как советуют специалисты, во время грозы существуют риски возможного появления шаровой молнии, поэтому лучше не держать окна и двери открытыми и поменьше пользоваться электроприборами.

Во время грозы к окнам также не рекомендуют подходить и браться за металлические входные двери.

Если вы находитесь на природе, то лучше укрыться от молний на участке с низкорослыми деревьями и ни в коем случае не рекомендуется находиться под высокими деревьями (соснами, дубами, тополями).

На природе также советуют не подходить близко к водоемам, купаться во время грозы, а также вообще ходить по открытой местности в мокрой одежде.

Во время грозы на улице лучше держаться как можно дальше от линий электропередачи, билбордов и рекламных щитов.

Автомобилистам настоятельно не советуют парковаться рядом с деревьями и высокими искусственными конструкциями.

В грозу желательно выключать мобильные телефоны и прятать девайсы.

На улице или на природе ходить группами не советуют из-за риска попадания молнии - нужно разойтись.

Ранее сообщалось, что врач дал практические советы, как выжить во время резких перепадов погоды.

Напомним, что недавно мы писали о том, что нужно делать при попадании молнии.