Оголошено штормове попередження: як врятуватися, якщо потрапили в грозу

В Україні попередили про погіршення погодних умов і оголосили штормове попередження на ці вихідні.
Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру також розповіли, що в неділю, 12 липня, у західних областях очікуються грозові дощі та зливи. Про це сьогодні передали в ДСНС на сторінці в Facebook.
I рівень небезпеки - жовтий - намічається на суботу. 11 липня у більшості західних областей вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду.
II рівень небезпеки - помаранчевий - чекають у неділю. 12 липня прогнозують значні грозові дощі, а в Карпатах і на Закарпатті зливи.
Як під час грози уберегтися від блискавок
- Як радять фахівці, під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тому краще не тримати вікна та двері відкритими і якомога менше користуватися електроприладами.
- Під час грози до вікон також не рекомендують підходити та братися за металеві вхідні двері.
- Якщо ви знаходитесь на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами й в жодному якому разі не рекомендується перебувати під високими деревами (соснами, дубами, тополями).
- На природі також радять не підходити близько до водойм, купатися під час грози, а також взагалі ходити по відкритій місцевості в мокрому одязі.
- Під час грози на вулиці краще триматися якомога далі від ліній електропередачі, білбордів та рекламних щитів.
- Автомобілістам настійно не радять паркуватися поруч з деревами і високими штучними конструкціями.
- В грозу бажано вимикати мобільні телефони та ховати девайси.
- На вулиці чи на природі ходити групами не радять через ризик потрапляння блискавки - треба розходитися.
Раніше повідомлялося, що лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.
Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що потрібно робити при попаданні блискавки.