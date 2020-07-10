Оголошено штормове попередження: як врятуватися, якщо потрапили в грозу

В Україні попередили про погіршення погодних умов і оголосили штормове попередження на ці вихідні.

Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру також розповіли, що в неділю, 12 липня, у західних областях очікуються грозові дощі та зливи. Про це сьогодні передали в ДСНС на сторінці в Facebook.

I рівень небезпеки - жовтий - намічається на суботу. 11 липня у більшості західних областей вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду.

II рівень небезпеки - помаранчевий - чекають у неділю. 12 липня прогнозують значні грозові дощі, а в Карпатах і на Закарпатті зливи.

Як під час грози уберегтися від блискавок

Як радять фахівці, під час грози існують ризики можливої появи кульової блискавки, тому краще не тримати вікна та двері відкритими і якомога менше користуватися електроприладами.

Під час грози до вікон також не рекомендують підходити та братися за металеві вхідні двері.

Якщо ви знаходитесь на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами й в жодному якому разі не рекомендується перебувати під високими деревами (соснами, дубами, тополями).

На природі також радять не підходити близько до водойм, купатися під час грози, а також взагалі ходити по відкритій місцевості в мокрому одязі.

Під час грози на вулиці краще триматися якомога далі від ліній електропередачі, білбордів та рекламних щитів.

Автомобілістам настійно не радять паркуватися поруч з деревами і високими штучними конструкціями.

В грозу бажано вимикати мобільні телефони та ховати девайси.

На вулиці чи на природі ходити групами не радять через ризик потрапляння блискавки - треба розходитися.

Раніше повідомлялося, що лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що потрібно робити при попаданні блискавки.