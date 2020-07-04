Обвел СБУ вокруг пальца: российский рэпер добился разрешения на въезд в Украину

Российский рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, снова сможет приехать в Украину с концертами. Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину для артиста. С 2018 года рэпер по решению украинских властей не мог посещать территорию Украины. Причина отмены решения со стороны украинских властей - отсутствие в сети видео, ставшего доказательством антиукраинских высказываний рэпера.

Как сообщается, для положительного решения украинского суда Элджей удалил из сети видео с антиукраинскими высказываниями. На этот показательный аргумент в сети обратил внимание блогер Юрий Смирнов.

"Отличный лайфхак для Пореченкова и прочих. Удаляешь все записи с YouTube и обращаешься в Окружной админсуд. Профит", — написал он.

Скриншот (facebook.com)

Примечательно, что суд не только принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ, но и взыскал со спецслужбы 1,5 тыс. гривен в пользу рэпера.

Отметим, что в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей назвал Крым "российской территорией", и заявил, что Россия "исторически много вложила" в полуостров.

Напомним, что ранее Настя Ивлеева вызвала фурор в сети страстным поцелуем с Элджеем.

Также мы писали, что рэпер Гуф похвастался открытием магазина в Киеве и собрался в Украину с концертами.