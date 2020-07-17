Обучение в смешанном формате: что придумали в Минздраве для школьников

Начало учебного года становится все ближе и родителей волнует, как начнется обучение школьников с 1 сентября в условиях пандемии и карантина. В Минздраве разрабатывают новые правила для полноценного функционирования учебного процесса.

Министерство образования вместе с Министерством здравоохранения ищут самые оптимальные форматы обучения для школьников, чтобы учебный год начался 1 сентября без проблем. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью для РБК-Украина, с 1 сентября в школах вероятно заработает смешанный формат, который будет включать в себя и обычное обучение в классах и дистанционные форматы.

Как отметил Степанов, многое будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом и соблюдения противоэпидемических правил. Если количество инфицированных будет снижаться, то школы перейдут на обычный режим обучения с разделением классов на две смены. Если показатели будут высокими, то Минздрав будет переводить школьников на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - объяснил министр.

Более детальный формат работы школ будет известен через неделю, а окончательно решение будет приниматься к концу июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах введут строгие правила и стало известно, кого могут не пустить на уроки.

А также мы рассказывали о том, что в Верховной Раде рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.