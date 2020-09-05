Обучение детей на карантине: психолог дала практические советы для родителей

В Украине начался учебный год, и школьники отправились в учебные заведения. На дистанционном обучении остались только те дети, которые живут в "красных зонах". Также пришлось перейти на онлайн-обучение в тех школах, где COVID-19 был обнаружен в первые дни сентября.

Известный психолог Наталья Холоденко дала рекомендации родителям о том, как спокойно и комфортно войти в ритм обучения во время пандемии и карантина. Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Наталья Холоденко – мама 7-летнего сына, который в этом году пошел во второй класс и с проблемами обучения она столкнулась и сама.

"Сейчас соцсети взрываются постами и комментариями: "Что же делается?", "Как это будет?". Но чем раньше мы привыкнем к этому в своих мыслях, тем легче дети адаптируются к новым условиям. А когда ребенок каждый день слышит разговоры, что происходит издевательство над учебной системой, то он относится к переменам в соответствии со словами родителей", - объяснила психолог.

Она добавила, что в школах появились новые правила, но не все они будут работать и смогут обезопасить детей.

"Родителей не пускают в школу. Дети должны быть в масках. На уроках школьников рассаживают. Но их очень мало, поэтому проблем не будет. Но это дети. Вы же не будете запрещать им бегать вместе на перемене. В любом случае они все равно находятся в одной среде: дышат одним воздухом. Чихают, особенно маленькие дети. Они вообще не понимают, о чем идет речь", - считает Холоденко.

Чтобы решить вопрос с масками, она вместе с сыном сшила почти целый мешок и именно таких, как нравятся ее сыну.

"Главное – чтобы маска была удобной и нравилась ребенку. Тогда он будет носить ее в школе каждый день. Особенно, если на ней изображен герой Minecraft, который очень важен для моего сына. Ларион делал маски каждый день. Теперь их можно легально носить в школе. Сын счастлив!" – добавила психолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что родители в панике от того, что происходит в школах с 1 сентября.