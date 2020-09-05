Навчання дітей на карантині: психолог дала практичні поради для батьків

В Україні розпочався навчальний рік, школярі вирушили у навчальні заклади. На дистанційному навчанні залишилися тільки ті діти, які живуть у "червоних зонах". Також довелося перейти на онлайн-навчання в тих школах, де COVID-19 був виявлений у перші дні вересня.

Відомий психолог Наталія Холоденко дала рекомендації батькам про те, як спокійно і комфортно увійти в ритм навчання під час пандемії та карантину. Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Наталія Холоденко – мама 7-річного сина, який цього року пішов у другий клас і з проблемами навчання вона і сама зіткнулася.

"Зараз соцмережі вибухають постами та коментарями: "Що ж робиться?", "Як це буде?". Але чим раніше ми звикнемо до цього у своїх думках, тим легше діти адаптуються до нових умов. А коли дитина кожен день чує розмови, що відбувається знущання з навчальної системи, то вона ставиться до змін відповідно до слів батьків", - пояснила психолог.

Вона додала, що в школах з'явилися нові правила, але не всі вони будуть працювати та зможуть убезпечити дітей.

"Батьків не пускають до школи. Діти повинні бути в масках. На уроках школярів розсаджують. Але їх дуже мало, тому проблем не буде. Але це діти. Ви ж не будете забороняти їм бігати разом на перерві. У будь-якому випадку вони все одно знаходяться в одному середовищі: дихають одним повітрям. Чхають, особливо маленькі діти. Вони взагалі не розуміють, про що йде мова", - вважає Холоденко.

Щоб розв'язати питання з масками, вона разом з сином пошила майже цілий мішок і саме таких, як подобаються її синові.

"Головне – щоб маска була зручною і подобалася дитині. Тоді вона буде носити її в школі кожен день. Особливо, якщо на ній зображений герой Minecraft, який дуже важливий для мого сина. Ларіон робив маски щодня. Тепер їх можна легально носити в школі. Син щасливий!" – додала психолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батьки в паніці від того, що відбувається в школах з 1 вересня.