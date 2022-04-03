Обстрелы жилых домов: эксперт объяснил, какие дома выстоят и как их можно укрепить

Какие дома в Украине самые прочные

1. Постройки от 2010 до 2022 года – это монолитно-каркасные здания. Они лучше всех справляются с задачей безопасности. Игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя и даже в таких домах нужно спускаться в укрытие. Но именно у таких зданий процент выстоять самый высокий.

2. Постройки с 2000 по 2010 год – такие дома в большинстве кирпичные. В них безопаснее, чем в панельных домах. Но менее безопасно, чем в новостройках.

3. Постройки времен СССР (панельные 70-80-хх и кирпичные 50-80-хх) – самые ненадежные здания и при попадании снарядов будет лавинообразный тип разрушения. Относительно безопасное место в таких домах – средние этажи и правило двух стен (в идеале – лестничная клетка).

4. В панельных домах прятаться в подвале очень опасно, так как при обрушении здания будет сложно эвакуировать людей из-под завалов.

5. Постройки до 1950-х – такие здания кирпичные с бетонными или деревянными перекрытиями. Они относительно прочные, но тут нужно учитывать технические характеристики каждого конкретного здания.

Нужно учитывать, что деревянные перекрытия могут стать причиной масштабных пожаров. Однако в таких домах часто есть бомбоубежища и именно в них стоит переждать опасность.

6. Постройки до 1920-х – эти здания кирпичные с деревянным покрытием. Вероятность пожара после попадания снаряда – 100%. Нужно уходить в убежище обязательно.

Как можно укрепить укрытие