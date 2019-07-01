Обстрел санитарного авто на Донбассе: назвали имена погибших медиков (фото)

На Донбассе в районе ООС оккупанты обстреляли санитарный автомобиль утром 1 июля. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты погибли два медика, еще один получил ранения. Жертвами циничного обстрела в районе села Водяное стали старший матрос Сергей Григорьевич Майборода и сержант Ирина Викторовна Шевченко, сообщили в 36 отдельной бригаде морской пехоты на странице в Facebook.

Отметим, что огонь боевики открыли около 11:00. Один военнослужащий погиб на месте, двое других были экстренно эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, от полученных травм второй военный медик также скончался.

В санитарном автомобиле медики осуществлял эвакуацию раненого.

Ирина Шевченко (Фото из соцсетей)

"Вы были, есть и всегда будете... Отважными воинами! Преданными защитниками! Искренними побратимами!" - говорится в сообщении.

Также в подразделении 36-й ОБМП добавили, что командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших.

"Скорбим вместе с вами. Светлая память героям павшим..." - написали морпехи.

В комментариям к сообщению пользователи сети высказывают глубокие соболезнования в связи с гибелью воинов и скорбят по героям.

Неутолимая боль;

Вечная память! Берегите себя!

Вечная память героям;

Земля вам пухом;

Вечная память морским пехотинцам. Прошу предоставить все данные и фото для внесения в Книгу памяти;

Грусть и боль, вечная память...

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Как сообщалось, ранее на Донбассе военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Ему было 30 лет.

Также мы писали о том, что на фронте погиб молодой разведчик с позывным "Механик".

Напомним, в ночь на 7 июня в зоне ООС на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли два бойца - 28-летний Дмитрий Пругло с позывным "Круглый" и 23-летний Максим Олексюк с позывным "Максон".