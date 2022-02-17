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Обстрел садика "Сказка": этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)

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Четверг 17 февраля 2022 12:12
Обстрел садика "Сказка": этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото) Российские войска обстреляли детсад (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской, но сейчас разгоняют дикий фейк о том, что это сделали ВСУ.

Журналист Денис Казанский показал на скриншотах, как работает российская пропаганда на примере наглого вранья про обстрел.

В чем состоит фейк

"Фото обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в "ЛНР" и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным "карателям", - написал он.

Отметим, что проверить вранье - проще простого. Детский сад "Сказка" в Станице Луганской находится на подконтрольной Украине территории.

"Но российские людоеды Соловьев, Пегов и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями. Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий "геноцид Донбасса", - резюмировал Казанский.

Смотрите на скриншотах сами, как разгоняется фейк в соцсетях.

Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)

Фейк об обстреле разгоняют оккупанты в соцсетях (Скриншот)

Как на самом деле все было

17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека. К счастью, дети не задеты, но у двух воспитательниц дошкольного учреждения - контузия.

Также на фото вы можете увидеть результаты обстрелов российских оккупантов.

Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)Обстрел садика &quot;Сказка&quot;: этот пример российской лжи нужно показывать всему миру (фото)В Станице Луганской боевики обстреляли детский сад (фото: Telegram/Оперативний ЗСУ)

Как мы ранее сообщали, Россия отличилась новым безумным фейком об Украине и "военном положении" в стране.

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